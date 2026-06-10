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Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı, Ersin Beyaz kimdir?

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat parti rozeti taktı. Ersin Beyaz kimdir?

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı, Ersin Beyaz kimdir?
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Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı,Ersin Beyaz kimdir?

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat parti rozeti taktı. Ersin Beyaz kimdir?

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı’nda İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz’a rozetini taktı.Ersin Beyaz, 1 Kasım 2017’de İYİ Parti’nin kurucu il başkanı olarak görev yapmıştı. Beyaz, bu yılın mayıs ayında partisinden istifa etmişti.

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı, Ersin Beyaz kimdir?

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Ersin Beyaz, 1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumludur. Ersin Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunudur.Beyazlar Grup yönetim kurulu üyesi ve aktif olarak yönetiminde yer alan Beyaz, bununla birlikte Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu yönetim kurulu üyesidir.

İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev aldı.2018 yılında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı, 2019-2020 yılları arasında Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Ersin Beyaz, geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa etti.

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