Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday listeleri teslim edilirken uyulması gereken yöntemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada siyasi partilerin aday listelerinin son tarihin 20 Şubat Salı günü 17.00'ye olduğuna da dikkat çekildi.

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Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçim takvimine uygun şekilde süreci yönetiyor. Bu bağlamda siyasi partiler için kritik öneme sahip aday belirleme süreci son sürat devam ediyor.

Bir çok parti halen adaylarını kesinleştirmiş ve açıklamış değil, bu bağlamda Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararı'na göre aday listeleri 20 Şubat Salı günü 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekecek.

20 Şubat'a saat 17'e kadar kadar aday listeleri YSK'ya teslim edilecek

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararı'na göre, büyükşehirlerde; siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları listelerini il seçim kurullarına, siyasi parti ilçe başkanlıkları; belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini, ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde kağıt ortamında o seçim çevresinde yapılan bütün seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat Salı günü 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekecek.

Bağımsız adaylardan istenen belgeler

Bağımsız adayların ise kanunda öngörülen seçilme yeterliklerini taşıdıkları belirten belgelerini ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 7 bin 228 TL'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilgili il veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek.

Ayrıca, bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar kendilerine teslim edilemeyecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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