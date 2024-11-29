Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları
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Altındaki son günlerdeki inişli çıkışlı fiyat durumu devam ederken haftanın son günü piyasaların kapanacağı son gün Cuma günü yine yukarı doğru yön alarak tekrar çıkışa geçti. Peki Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları.