Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Altındaki son günlerdeki inişli çıkışlı fiyat durumu devam ederken haftanın son günü piyasaların kapanacağı son gün Cuma günü yine yukarı doğru yön alarak tekrar çıkışa geçti. Peki Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.969,59 SATIŞ(TL) 2.969,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.934,77 1,20 % 2 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.968,00 SATIŞ(TL) 5.035,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.984,00 1,02 % 3 8 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.963,00 SATIŞ(TL) 10.078,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.967,00 1,11 % 4 8 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.467,28 SATIŞ(TL) 19.855,10 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.013,84 -0,79 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.870,00 SATIŞ(TL) 20.063,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.859,00 1,03 % 6 8 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.663,25 SATIŞ(USD) 2.663,48 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.637,80 0,97 % 7 8 KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 87.650,00 SATIŞ(USD) 87.700,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.350,00 -0,74 % 8 8 KAYNAK:BİGPARA



