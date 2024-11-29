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Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları

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Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altındaki son günlerdeki inişli çıkışlı fiyat durumu devam ederken haftanın son günü piyasaların kapanacağı son gün Cuma günü yine yukarı doğru yön alarak tekrar çıkışa geçti. Peki Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları.
Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.969,59

SATIŞ(TL) 2.969,96

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.934,77 1,20 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.968,00

SATIŞ(TL) 5.035,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.984,00 1,02 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.963,00

SATIŞ(TL) 10.078,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.967,00 1,11 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.467,28

SATIŞ(TL) 19.855,10

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.013,84 -0,79 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.870,00

SATIŞ(TL) 20.063,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.859,00 1,03 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.663,25

SATIŞ(USD) 2.663,48

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.637,80 0,97 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 87.650,00

SATIŞ(USD) 87.700,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.350,00 -0,74 %

Altın ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 29 Kasım 2024 Cuma güncel altın fiyatları 8 88

KAYNAK:BİGPARA

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