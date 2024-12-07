Resmi Gazete'de yayımlandı: O, Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Japonya büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul getirildi.

Avusturya büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya büyükelçiliğine Bekir Gezer atandı.

Trinidad ve Tobago büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun büyükelçiliğine ise NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper getirildi.

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