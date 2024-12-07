Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi! Antalya'da ellerine kelepçeleyerek darp eden kocasını silahla öldürmüştü. Yargıtay tarafından, Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedildi.