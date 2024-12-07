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Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!

Antalya'da ellerine kelepçeleyerek darp eden kocasını silahla öldürmüştü. Yargıtay tarafından, Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedildi.

Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!
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Antalya'da ellerine kelepçeleyerek darp eden kocasını silahla öldürmüştü. Yargıtay tarafından, Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedildi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına ilişkin

Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!

Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu reddedildi

Öldürülen Ramazan İpek'in (32) yakınlarının başvurusu üzerine temyiz istemine bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında, bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı belirtildi.

Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!

Ceza Dairesi, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine hükmetti

Melek İpek, ellerine kelepçe takarak kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), Döşemealtı ilçesindeki evlerinde 7 Ocak 2021'de av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!

Tutuklanan Melek İpek, hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilerek 26 Nisan 2021'de tahliye edilmişti.

Melek İpek'in tahliyesine itiraz edilmişti: O karar, Yargıtay tarafından reddedildi!

Melek İpek'in tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince 11 Ekim 2021'de reddedilmişti.

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Kaynak:AA

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