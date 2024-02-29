Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat

Erken emekli olmak isteyenler için harika bir fırsat! Bu, emekli olmanıza olanak tanır! Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

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Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat

Prim günü eksik olanlar için emeklilik fırsatı! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.Emekli olmak isteyenlerin yaşları, prim ödeme tarihleri ve sigorta süresi gereklidir. Kişinin sigorta başlangıcına göre emeklilik prim günleri değişir.

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Yaş ve sağlık durumu emekliliğe katkıda bulunur. Emekli olmak isteyen insanlar erken emeklilik fırsatlarını araştırıyor. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesi sigortalı çalışanlar, 3 bin 600 prim günü ve on beş yıllık sigorta süresiyle erken emekli olabiliyor. Sigorta giriş tarihi ve prim günü doldurma tarihleri dikkate alındığında, yaş haddinden emekli olunabilir. Sigortası 4 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında başlayan kadın çalışanlar 52 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2005 arasında sigorta yaptıran kişiler 54 yaşında emekli olabiliyor. Sigortası 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında başlayan kişiler 56 yaşında emekli olabilirler.

Erken Emeklilik Müjdesi

24 Mayıs 2011'den sonra sigortaya başvuranlar 58 yaşında emekli olabilirler. Erkek çalışanlar, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında sigortası aldığında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sigortası aldığında 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sigortası aldığında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında sigortası aldığında 58 yaşında ve 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra sigortası aldığında 60 yaşında emekli olabiliyor.

Kadın çalışanlar aynı zamanda her çocuk için altı yıl borçlanarak erken emeklilik hakkına sahiptir. Erkek çalışanlar ise askerlik borcunu ödeyerek erken emekli olabilir. 3600 prim gününü ve on beş yıllık sigorta süresini tamamlayan kişiler, yaş şartını karşılamaları durumunda kısmi emekli olarak emekli olabilir. İş gücünü yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporuyla malulen emeklilik hakkı elde edebilirler, ancak en az 1800 gün prim ödemeleri gerekir. Ağır işlerde çalışan sigortalılar da şartları karşılamaları halinde erken emekli olabiliyor. Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlerine eklenmesiyle erken emekli olabilirler. Sigorta prim ödeme süresi, sağlık durumu ve yaş, erken emeklilik fırsatlarını etkiler.

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