KPSS puanına gerek yok! Kızılay memur alımı yapıyor

Kızılay personel alımı ilanı yayınladı. Sosyal yardım görevlilerine yönelik ilan, KPSS sınavı olmadan çeşitli il ve bölgelerde yayınlandı. Manşetler koşulları ele alıyor.

Kızılay iş ilanı yayınladı. Kızılay'ın resmi web sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir memur alım ilanına göre, Kızılay'ın personel açığını kapatmak için çeşitli pozisyonlar ve niteliklerde personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, adaylar için gerekli tüm ayrıntıları ve başvuru koşullarını sizlerle paylaşıyoruz.

Yeni İşçi Alım Kontenjan Bilgileri

Söz konusu ilanlar, Kızılay Teşkilatının aşağıdaki pozisyonlar için ilan yayınladığını göstermektedir. Söz konusu açıklamalar 7 Kasım 2023'te yapıldı. Kota dağıtımı nedir?

Sosyal Yardım Koordinatörü (Kahramanmaraş) Osmaniye'de,

Psikolog ve

Klinik Psikolog (Osmaniye, Malatya)

Başvuruda Adaylarda Arananlar

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Kızılay'da memur olarak işe alınacak adaylarda genel şartlar aranacaktır. Bu koşullar, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, görevini yerine getirmesine engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik soruşturmalarında aktif olmak" gibi olabilir.

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Sosyal yardım sorumlusu olmak için gerekli şartlar: dört yıllık bir sosyal hizmet bölümünden mezun,

Profesyonel olarak en az 5 yıllık deneyime sahip,

İnsani yardım veya gönüllü yardım alanlarında staj yapmış,

Gönüllü, tercihen insani yardım çalışmaları konusunda araştırma yapmış ve proje yazmış,

Tercihen uzmanlık alanında sertifika programını tamamlamış ve Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, SAP vb.) ve internet programlarını kullanmayı biliyor,

İngilizceyi profesyonel düzeyde biliyor veya teknik düzeyde (okuma-yazma-konuşma),

Kürtçe ve/veya Arapça'yı iyi biliyorsanız,

yüksek düzeyde planlama ve koordinasyon yeteneğine sahip,

Zamanını etkili bir şekilde kullanabilen,

Analitik düşünme yeteneğine sahip, çözüm üretebilen,

etkin ve duygusal bir şekilde iletişim kurabilen,

Seyahat konusunda sorun yaşamayan,

B Sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araba kullanabilen,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl ertelenmiş,

Psikolog olarak çalışmak için gerekli koşullar şunlardır: Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun,

İlgili alanda en az üç yıllık deneyime sahip olan,

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilmeye öncelik verilir.

Aktif SAP kullanımı ve lisanslı MS Office ve diğer Office 365 programlarından yararlanma yeteneğine sahiptir.

Koruma risk değerlendirmesi, hizmet haritalama PSS izleme ve değerlendirme deneyimi, tasarım odaklı düşünme becerileri,

Planlama ve organizasyon becerileri,

Zaman yönetimi yeteneği,

ortak çalışmaya yatkın,

çözüm ve sonuçlara odaklanan,

Paydaşların memnuniyetini göz önünde bulundurarak,

Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabilmek ve seyahat kısıtlamaları olmamak.

Klinik psikolog olarak çalışmak için gerekli koşullar: Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip,

İlgili alanda en az üç yıllık deneyime sahip olan,

Korumaya yönelik risk değerlendirmesi, hizmet haritalama ve PSS denetimi ve değerlendirmesi konusunda uzmandır.

İyi derecede İngilizce ve Arapça (okuma, yazma, konuşma) bilgisi tercih edilir.

SAP'yi kullanabilen ve MS Office ve Office 365 programlarına hakim olan,

Tasarım odaklı düşünme yeteneklerini geliştirmek için,

Organize etme ve planlama becerisine sahip,

Zamanla başa çıkma yeteneğine sahip,

çalışkan bir takım ruhuna sahip,

çözüm ve sonuçlara odaklanan,

Paydaşları takdir eden,

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için en az 1 yıl tecilli),

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen bir kişi.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kızılay memurluğu için başvurular yalnızca internet üzerinden yapılabilir. Bu kapsamda başvurular duyurunun yayınlanmasının hemen ardından başlayacak ve en geç 17 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanmalıdır.