Promosyonda rekor miktar! Tek imzaya 30 bin TL anında veriliyor

Promosyonlar, zamlardan sonra en çok merak edilen konulardan biri olarak ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı 10.000 TL oldu ve promosyon ödemeleri aralığı artık yok. Yeni promosyon ödemelerinin 10,000 TL üzeri maaş aralığından yapılacak olması birçok kişiyi şaşırtıyor.

Konuyla ilgili olarak, SGK ile yeni anlaşmalar yapılabileceği konusu gündemdeki yerini korurken, emekli promosyonlarına maaş aralığı düzenlemesi ile birlikte zam yapılacağı da konuşuluyor. Bankalar emekli promosyonlarında rekabet ederken, kurum kuruluşları ve büyük sektörlerdeki promosyonlar da ilgi görüyor. Önceki yıl başlarında 50 bin lirayı aşan promosyon ödemeleri yapılıyordu. Ancak o dönem bile eğitimciler arasında en çok konuşulan promosyonlardı.

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MEM promosyonlarında tutar düşüklüğü tartışılırken, eğitimcilerin yüksek promosyon alması gerektiği tartışıldı.

Çalışan Promosyonları MEM'in promosyonları devam ediyor. Tüm bunlar olmasına rağmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri promosyon ihaleleri hala devam ediyor. MEM promosyonları, banka yetkilileri ve MEM yetkilileri arasında yapılan ihale toplantıları sonucunda belirlenir. Yeni bir MEM promosyon anlaşmasına göre, hak sahibi bireye 30,500 TL promosyon ödülü verilecektir.

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MEM'den rekor promosyon 2024 yılında MEM promosyonlarının mutluluğunun yerini alacak gibi görünüyor. Yeni sezonda, genellikle yeni promosyon anlaşmaları 25 bin lira üzerinde. Bununla birlikte, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon ihalesinin kazananı Yapı Kredi oldu.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında yapılan ihalede Yapı Kredi en yüksek teklifi verdi. Bu promosyonun MEM promosyonları arasında rekor düzeyde olduğu belirtildi.