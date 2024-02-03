TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Hafize Gaye Erkan'ın görevinden istifa etmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanarak yeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine getirilen Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte yeni TCMB Başkanı Fatih Karahanın Biyografisi.

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TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Son günlerde görevinden istifa edeceği söylenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden istifa ettiğini duyurmasından sonra 03.02 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine getirilen Fatih Karahan'ın kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki! TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte Fatih Karahan'ın biyografisi

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DR. FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.03.02 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Yeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine atanmıştır.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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