Merkez Bankası faiz indirecek mi? Değişim sonra yeni politika mı uygulanacak?

2 Şubat Cuma günü gece geç saatlerde Hafize Gaye Erkan’ın istifa haberi geldi. Herkes yeni aday hakkında tahminde bulunurken 3 Şubat Cumartesi günü Resmi Gazete’de yeni TCMB Başkanı bildirildi.

Yayımlanan Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı oldu. Cevdet Akçay ve Fatih Karahan isimleri ön plana çıkmıştı. Hükümetin seçimi, Karahan olarak belirlendi.

TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl başlayan faiz artışları, 2024 senesinde de devam etti. Yılın ilk faizi geçtiğimiz ay 250 baz puanla artırılmıştı. Faiz artışıyla beraber oran yüzde 45’e geldi. Politika faizinin yükselmesiyle beraber konut ve ev satışları adeta durma noktasına geldi.

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Vatandaş, artık faiz indirimi beklerken Merkez Bankası’ndaki değişiklik kimine göre bir ipucu olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, Orta Vadeli Program’ın devam edeceğini düşünüyor. Bu yüzden de faiz indirimi henüz beklenmiyor.

GAZETECİLERDEN AÇIKLAMA

Sözcü TV’ye açıklama yapan Nedim Türkmen, faizlerin indirileceğini söyledi. “Yeni Merkez Bankası, faiz yükselten değil indirim yapan bir başkan olarak anılacak” açıklamasına bulundu. Yeniçağ gazeteci yazarı ise, köşe yazısında şunları yazdı;

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“Merkez Bankası artık faiz artışının sonuna geldiyse ne zaman indirmeye başlayacak. Öncelikle şunu belirleteyim; kısa vadede kimse faiz indirimi beklemesin. Ben şahsen tam tersi faiz artışı gelebilir diye düşünüyorum.

Bunun iki nedeni var. Birincisi kontrol altına alınamayan enflasyon ve piyasadaki para bolluğu. Bir taraftan akaryakıta yapılan peş peşe zamlar diğer taraftan emekli ve asgari ücrete yapılan artışlar Ocak ayı enflasyonunu patlatacak. Ben şahsen ilk 9 ay Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum.”

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