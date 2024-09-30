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Polis memurunun sır ölümü! Evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu. Genç polisin ölümü ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Polis memurunun sır ölümü! Evinde ölü bulundu
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Antalya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlisi Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.

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Meslektaşları Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde, yatağında hareketsiz yattığını gördüler ve durumu sağlık ekiplerine bildirdiler.

İncelemenin ardından Çakmak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Polis memuru Çakmak evli değildi.

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