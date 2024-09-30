  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışından telefon alacaksanız acele edin! Yurt dışı telefonlara büyük zam gelecek

Yurt dışından telefon alacaksanız acele edin! Yurt dışı telefonlara büyük zam gelecek

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti önemli ölçüde artırılıyor. Yeniden değerleme oranı 2025 yılında IMEI kayıt ücretini 45 bin 953 liraya yükseltecek.

Yurt dışından telefon alacaksanız acele edin! Yurt dışı telefonlara büyük zam gelecek
Yayınlanma:

Yurt dışından telefon almayı planlayan kişiler için kötü bir haber var. 2025 yılında, yurt dışından gelen yolcuların beraberinde getirdikleri telefonların IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya yükselecek.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre, Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde kırk beş olacağını tahmin ediyor.

Araba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyorAraba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyor

Ehliyet alacaklar hemen sürücü kursuna gitsin! Ehliyet fiyatları ateş pahası olacakEhliyet alacaklar hemen sürücü kursuna gitsin! Ehliyet fiyatları ateş pahası olacak



Yüzde 45 zam gelecek

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranında yetkisini kullanmaması halinde, IMEI kayıt ücreti 2025 yılında yüzde 45 oranında zamlanacak.

Eylül ve Ekim ayı enflasyonları 'sıfır' bile olsa, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ay boyunca Yİ-ÜFE ortalama %3 artacaktır. Bu durumda, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde kırk beş olacak.

Yıl yıl IMEI kayıt ücreti

2015 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 1.838,70 TL

2021 2.006,20 TL

2022 2.732,40 TL

2023 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 31.692 TL

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Bu fiyatlar sizi rahatlatacak! BİM, 1 Ekim 2024 Salı Aktüel ürün kataloğunu yayınladı! kaşar, yoğurt, süt...
Bu fiyatlar sizi rahatlatacak! BİM, 1 Ekim 2024 Salı Aktüel ürün kataloğunu yayınladı! kaşar, yoğurt, süt...
Akaryakıt Fiyatları ne kadar! 30 Eylül 2024 Pazartesi güncel benzin, mazot, LPG, brent petrol fiyatları
Akaryakıt Fiyatları ne kadar! 30 Eylül 2024 Pazartesi güncel benzin, mazot, LPG, brent petrol fiyatları
Mevduat Hesaplama Nasıl Yapılır? En Yüksek Faiz Veren Banka
Mevduat Hesaplama Nasıl Yapılır? En Yüksek Faiz Veren Banka
Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Altında son durum ne gram çeyrek altın ne kadar? 30 Eylül 2024 güncel altın fiyatları
Ekim'de altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isim yatırımcıya tüyo verdi
Ekim'de altın fiyatları ne kadar olacak? Uzman isim yatırımcıya tüyo verdi
İstanbul'da ev kiralamak yürek ister! İlçe ilçe ev kiraları
İstanbul'da ev kiralamak yürek ister! İlçe ilçe ev kiraları
Kredi kartına fark alan işletme yandı! Bakan Şimşek o cezaları açıkladı
Kredi kartına fark alan işletme yandı! Bakan Şimşek o cezaları açıkladı