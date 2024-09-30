Yurt dışından telefon alacaksanız acele edin! Yurt dışı telefonlara büyük zam gelecek

Yurt dışından telefon almayı planlayan kişiler için kötü bir haber var. 2025 yılında, yurt dışından gelen yolcuların beraberinde getirdikleri telefonların IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya yükselecek.



Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre, Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde kırk beş olacağını tahmin ediyor.

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Yüzde 45 zam gelecek



Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranında yetkisini kullanmaması halinde, IMEI kayıt ücreti 2025 yılında yüzde 45 oranında zamlanacak.



Eylül ve Ekim ayı enflasyonları 'sıfır' bile olsa, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ay boyunca Yİ-ÜFE ortalama %3 artacaktır. Bu durumda, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde kırk beş olacak.

Yıl yıl IMEI kayıt ücreti

2015 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 1.838,70 TL

2021 2.006,20 TL

2022 2.732,40 TL

2023 6.091,30 TL

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2023 Temmuz 20.000 TL

2024 31.692 TL