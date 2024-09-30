Araba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyor
Sektör temsilcileri, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte, kış aylarında üretimin azaldığı bazı otomobil modellerinde indirimlerin olacağını belirtti. Sıfır otomobillerin satılması için çeşitli kampanyalar düzenleneceği ve büyük indirimler yapılacağı belirtilirken, bayilerde fiyatlarda indirim baskısının olduğu belirtildi.
Otomobil fiyatları yaz aylarında yıllık olarak yüzde 4,2 düştü, ancak ortalama fiyat bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 düştü. Sektör temsilcileri, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte kış aylarında çok sayıda indirim ve kampanya düzenleneceğini belirtti.
Cox Automotive analisti Erin Keating, bayilerin satış ortamının yavaş gittiğini ve fiyatlarda indirim baskısı olduğunu belirtti.
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Sıfır otomobil satışlarını artırmak için bayiler çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Bayilerde yapılan araştırmalara göre, altı araba modelinin fiyatında önemli bir düşüş bekleniyor.
Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 180 AMG
Benzin 1.496 cm3 / 170 bg / 9G-TRONIC
Satış Fiyatı: 4.325.000 TL / 126.517,97 dolar
Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 300 d 4MATIC AMG
Dizel 1.993 cm3 / 269 bg / 9G-TRONIC
Satış Fiyatı: 6.265.000 TL / 183.268 dolar
Hyundai Kona Elektrikli
Advance 115 kW / Elektrik / Otomatik
Fiyat: 1.558.497 TL - 1.535.000 TL / 44.903,25 dolar
Audi RS e-tron GT
Satış fiyatı: 8.032.972 TL / 234.983,07 dolar
Jeep Grand Wagoneer L
Satış fiyatı: 110 ile 145 Euro arasında değişiyor.