Araba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyor

Otomobil fiyatları yaz aylarında yıllık olarak yüzde 4,2 düştü, ancak ortalama fiyat bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 düştü. Sektör temsilcileri, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte kış aylarında çok sayıda indirim ve kampanya düzenleneceğini belirtti.



Cox Automotive analisti Erin Keating, bayilerin satış ortamının yavaş gittiğini ve fiyatlarda indirim baskısı olduğunu belirtti.

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Sıfır otomobil satışlarını artırmak için bayiler çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Bayilerde yapılan araştırmalara göre, altı araba modelinin fiyatında önemli bir düşüş bekleniyor.

Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 180 AMG

Benzin 1.496 cm3 / 170 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 4.325.000 TL / 126.517,97 dolar

Mercedes-Benz GLC Sınıfı - GLC 300 d 4MATIC AMG

Dizel 1.993 cm3 / 269 bg / 9G-TRONIC

Satış Fiyatı: 6.265.000 TL / 183.268 dolar

Hyundai Kona Elektrikli

Advance 115 kW / Elektrik / Otomatik

Fiyat: 1.558.497 TL - 1.535.000 TL / 44.903,25 dolar

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Audi RS e-tron GT

Satış fiyatı: 8.032.972 TL / 234.983,07 dolar

Jeep Grand Wagoneer L

Satış fiyatı: 110 ile 145 Euro arasında değişiyor.