PKK'yı kızdıracak hamle! Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına yakın Ayn el Arap'a üst kurdu

Türkiye'nin karalı tutumu karşısında, Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve terör örgütü PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Bu adım Türkiye tarafından olumlu karşılandı.

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PKK'yı kızdıracak hamle! Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına yakın Ayn el Arap'a üst kurdu

Rusya ve Suriye, terör örgütü PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı Türkiye sınırındaki Suriye'nin en stratejik noktalarından biri olan Ayn el Arap'a geçtiğimiz günlerde iki ülke askerlerinin görev yapacağı askeri üs kurarken, uzmanlar atılan adımın Türkiye için olumlu olduğu görüşünde.

PKK'YI KIZDIRACAK HAMLE!

Üssün kurulumuna ilişkin açıklama yapan Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk, "Rusya Federasyonu ve Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede üssünün kurulumunu tamamladı." dedi.

"ŞAM GÜÇ SAHİBİ OLUYOR"

Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası görüşmeler halen devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi Rusya'nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir asker, üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını belirterek, Türkiye'nin o bölgede bir üssün kurulumunu istediğine vurgu yaptı.

Güçlüer, "Ayn el Arap'ta, Suriye'nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK'nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir. Bu üssün kurulması, ABD ve terör örgütünün bu bölgeden çekilmesinin ardından Rusya ve Suriye'nin bölgede söz sahibi olmaya başladığını gösterir. Terör örgütü bir süredir Haseke ve Deyrizor hattına çekildi. Elbette bu bölgeye çok dikkat etmek gerekiyor ancak çekildiği alanları da Suriye yönetimi yeniden aktif olmaya başlaması sevindirici bir gelişme. Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

ERAY GÜÇLÜER: "GÜZEL AMA YETERLİ DEĞİL"

Bölgede üs kurulmasını normalleşme sürecinin içindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güçlüer, "Bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütü yok edilirse ancak rahatlayabiliriz. Bölgede Rusya’nın rejimle üs kurması ve Moskova ile Ankara’nın ortak devriyeye başlayacak olması güzel gelişme ancak elbette yeterli değil. Terör örgütünün Haseke ve Deyrizor'da yok edilmesi için Türkiye ve Suriye'nin güneydoğusuna doğru stratejik manevra yapılması ve çember içine alınarak yok edilmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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