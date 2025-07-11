Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir?

BESE HOZAT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, gerçek adıyla Hülya Oran, 1976 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Taner köyünde dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olan Hozat, ilköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Kayseri’de aldı. Bese Hozat 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

Henüz 16 yaşındayken, 1994 yılında PKK’ye katılan Bese Hozat, kod adını Dersim İsyanı sırasında idam edilen Seyit Rıza'nın eşi Bese’den ve örgüte katılmadan önce yaşamını yitiren bir kadın militandan esinlenerek seçtiğini ifade etti. Örgütte ilk yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet yürüttü. Kendisinden bir yıl sonra PKK’ye katılan kız kardeşi Nuray Oran’ın 1997’de bir çatışmada ölmesi ve kısa süre sonra babası Hasan Oran’ın vefatı üzerine Kandil’e geçti.

Örgüt içerisinde özellikle kadın yapılanmaları başta olmak üzere birçok üst düzey sorumluluk üstlenen Hozat, 10 Temmuz 2013 tarihinde Cemil Bayık ile birlikte KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı görevine getirildi. Bu görev, PKK ile bağlantılı tüm yapıların siyasi ve stratejik kararlarında en üst düzey konumlar arasında yer alıyor.

PKK’nın kadın hareketinin öncülerinden biri olarak anılan Bese Hozat, 2013 yılında Müjgan Halis’e verdiği röportajda kadın özgürlüğünü ideolojik bir mesele olarak tanımlamış, feminist hareketin tanımlarını yetersiz bulduğunu ve PKK’nın yaklaşımının daha kapsayıcı olduğunu savunmuştu. Alevi-Kırmanç kimliğini vurgulayan Hozat, Zazalık tanımını ise Kürt kimliğinden koparma çabası olarak değerlendirmişti.

Bese Hozat, PKK'nın bağımsız Kürdistan hedefinden zamanla uzaklaştığını, 2000’li yıllardan itibaren ulus-devlet modelinden vazgeçildiğini ve demokratik özerklik anlayışının benimsendiğini belirtiyor. Ayrıca Türkiye’deki çözüm süreci ile Suriye’deki gelişmelerin birbirinden bağımsız olmadığını, Kürt sorununun bölgesel bir mesele olduğunu ifade ediyor.