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Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir?

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Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir?
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması için 15 kadın 15 erkek teröristle birlikte silahların yakılarak bırakılması ile gündeme gelen örgütün liderlerinden Bese Hozat insanlar tarafından Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? İşte PKK terör örgütü yönetcisi Bese Hozat'ın biyografisi
Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 1 18

Terör örgütü PKK'nın, terörsüz Türkiye kapsamında Türkiye'nin kararlı tutumları karşısında silah bırakma kararı alması ve 11 Temmuz'da Sülaymaniye'de düzenlenen törende 15 kadın 15 erkek toplam 30 teröristin başında olan ve silah bırakan örgüt liderlerinden Bese Hozat'ın insanlar tarafından Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? işte PKK terör örgütü yöneticisi Besa Hozat'ın biyografisi,

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 2 28

BESE HOZAT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, gerçek adıyla Hülya Oran, 1976 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Taner köyünde dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olan Hozat, ilköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Kayseri’de aldı. Bese Hozat 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

Henüz 16 yaşındayken, 1994 yılında PKK’ye katılan Bese Hozat, kod adını Dersim İsyanı sırasında idam edilen Seyit Rıza'nın eşi Bese’den ve örgüte katılmadan önce yaşamını yitiren bir kadın militandan esinlenerek seçtiğini ifade etti. Örgütte ilk yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet yürüttü. Kendisinden bir yıl sonra PKK’ye katılan kız kardeşi Nuray Oran’ın 1997’de bir çatışmada ölmesi ve kısa süre sonra babası Hasan Oran’ın vefatı üzerine Kandil’e geçti.

Örgüt içerisinde özellikle kadın yapılanmaları başta olmak üzere birçok üst düzey sorumluluk üstlenen Hozat, 10 Temmuz 2013 tarihinde Cemil Bayık ile birlikte KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı görevine getirildi. Bu görev, PKK ile bağlantılı tüm yapıların siyasi ve stratejik kararlarında en üst düzey konumlar arasında yer alıyor.

PKK’nın kadın hareketinin öncülerinden biri olarak anılan Bese Hozat, 2013 yılında Müjgan Halis’e verdiği röportajda kadın özgürlüğünü ideolojik bir mesele olarak tanımlamış, feminist hareketin tanımlarını yetersiz bulduğunu ve PKK’nın yaklaşımının daha kapsayıcı olduğunu savunmuştu. Alevi-Kırmanç kimliğini vurgulayan Hozat, Zazalık tanımını ise Kürt kimliğinden koparma çabası olarak değerlendirmişti.

Bese Hozat, PKK'nın bağımsız Kürdistan hedefinden zamanla uzaklaştığını, 2000’li yıllardan itibaren ulus-devlet modelinden vazgeçildiğini ve demokratik özerklik anlayışının benimsendiğini belirtiyor. Ayrıca Türkiye’deki çözüm süreci ile Suriye’deki gelişmelerin birbirinden bağımsız olmadığını, Kürt sorununun bölgesel bir mesele olduğunu ifade ediyor.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 3 38

BESE HOZAT’IN GERÇEK ADI NEDİR?

Bese Hozat’ın gerçek adı Hülya Oran’dır. 1976 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Taner köyünde dünyaya gelmiştir. Dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olan Hozat, köyünde ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 4 48

BESE HOZAT'IN PKK'DAKİ GÖREVİ NE?

PKK’ye katıldıktan sonra ilk yıllarında Tunceli kırsalında faaliyetlerde bulundu. Kendisinden bir yıl sonra örgüte katılan kız kardeşi Nuray Oran’ın 1997 yılında çatışmada yaşamını yitirmesi ve babasının vefatının ardından Kandil Dağları’na geçti. Örgüt içinde kadın yapılanmalarında sorumluluk üstlenen Hozat, 10 Temmuz 2013’te Cemil Bayık ile birlikte KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı görevine getirildi.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 5 58

BESE HOZAT’IN İDEOLOJİK GÖRÜŞÜ NE?

Bese Hozat, PKK içinde kadın hareketinin öncülerinden biri olarak biliniyor. Kadın özgürlüğünü ideolojik bir mesele olarak değerlendiren Hozat, feminist hareketin mevcut tanımlarının dar kaldığını, PKK’nın yaklaşımının ise kapsayıcı ve dönüştürücü olduğunu savunuyor. Kendini Kırmanç/Alevi olarak tanımlayan Hozat, Zazalık tanımını Kürt kimliğinden koparma çabası olarak görüyor.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 6 68

BESE HOZAT'IN KÖKENİ NE ASLEN NERELİDİR?

Hozat, 2013’te KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’na seçildi. Kendini Kırmanç/Alevi olarak tanımlayan Bese Hozat, Zazalık tanımını Kürt kimliğinden koparma çabası olarak değerlendiriyor. Dersim kültürünü “saf Kürt kültürü” olarak nitelendiriyor ve Aleviliği devletsiz, iktidar karşıtı bir felsefe olarak görüyor.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 7 78

BESE HOZAT'IN GERÇEK ADI NE?

Hülya Oran olarak dünyaya gelen Bese Hozat, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Taner köyünde, dokuz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak büyüdü. İlkokul eğitimini köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimi için Kayseri’ye gitti.

Bese Hozat kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir, PKK'ya ne zaman katıldı, PKK'da görevi nedir? 8 88

BESE HOZAT PKK'YA NE ZAMAN KATILDI?

Henüz 16 yaşındayken, 1994 yılında PKK’ye katılarak siyasi hayatına başladı. Kod adını Dersim İsyanı sırasında idam edilen Seyit Rıza’nın eşi Bese’den esinlenerek aldı.

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