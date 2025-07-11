Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada?

ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI?
Küresel ve bölgesel etki
– Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu.
Ekonomik başarılar
– Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı.
Siyasi başarılar
– Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü.
Kriz yönetimi
– Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi.
Uzun süreli liderlik
– İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma.
Jeopolitik hamleler
– Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler.
Etki ve sonuç odaklı değerlendirme
– Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz.