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Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada?

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Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada?
Son 20 yılın en önemli ve başarılı dünya liderleri açıklandı. Peki bu listede hangi liderler bulunuyor? işte en başarılı liderler...
Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 1 18

Son yirmi yıl, dünya sahnesinde hem demokratik hem de otoriter rejimlerde görev yapan liderlerin çeşitli başarılarına ve etkilerine tanıklık etti. Liderler, küresel ve bölgesel etkilerini artırmak, ekonomik ve siyasi başarılar elde etmek, krizleri yönetmek ve toplumsal dönüşümleri sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirdiler.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 2 28

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ!

Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.

Yapay zeka aşağıdaki bilgiler doğrultusunda son 20 yılın en başarılı dünya liderlerini sıraladı.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 3 38

ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI?

Küresel ve bölgesel etki

– Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu.

Ekonomik başarılar

– Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı.

Siyasi başarılar

– Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü.

Kriz yönetimi

– Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi.

Uzun süreli liderlik

– İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma.

Jeopolitik hamleler

– Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler.

Etki ve sonuç odaklı değerlendirme

– Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 4 48

İŞTE SON 20 YILIN EN BAŞARILI DÜNYA LİDERLERİ!

15) ABIY AHMED | Etiyopya

Barış çabalarıyla Nobel aldı, iç savaşlara rağmen bölgesel liderlik iddiası taşıdı.

14) JOKO WIDODO | Endonezya

Altyapı ve dijital dönüşüm lideri, G20'de Endonezya’nın konumunu güçlendirdi.

13) PAUL KAGAME | Ruanda

Soykırım sonrası ekonomik mucizeye imza attı, dijital kalkınma öncüsü oldu.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 5 58

12) LEE HSIEN LOONG | Endonezya

Ülkeyi istikrarlı şekilde yönetti, inovasyon ve eğitimde öncü yaptı.

11) EMMANUEL MACRON | Fransa

AB reformları, Afrika politikaları ve enerji krizinde etkin rol oynadı.

10) MUHAMMED BIN ZAYED | Birleşik Arap Emirlikleri

BAE'yi bölgesel güç haline getirdi, İsrail normalleşmesi ve enerji diplomasisiyle dikkat çekti.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 6 68

9) DONALD TRUMP | ABD Başkanı

İlk 5'e giremedi...

Ekonomi, vergi reformu ve Çin'e karşı agresif ticaret politikalarıyla öne çıktı

8) LULA DA SILVA | Brezilya

İlk döneminde yoksulluğu azalttı, 2023’te dönüşüyle istikrarı sağladı.

7) MUHAMMED BiN SELMAN | Suudi Arabistan

Reformlar yaptı, ülkeyi ekonomik çeşitliliğe yönlendirdi, bölgesel etkisini artırdı.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 7 78

6) ANGELA MERKEL | Almanya

Avrupa’yı ekonomik ve siyasi krizlerden geçirdi, AB’nin lideri oldu.

5) BARACK OBAMA | ABD

Ekonomik krizi aştı, İran ve Küba açılımlarıyla diplomasiye yön verdi.

4) NARENDRA MODİ | Hindistan

Hindistan’ı teknoloji ve altyapıda Çin’e rakip haline getirdi, milliyetçi tabanı konsolide etti.

Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! recep tayyip erdoğan kaçıncı sırada? 8 88

3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Türkiye’yi bölgesel aktör yaptı, savunma sanayii ve çok yönlü dış politikayla öne çıktı.

2) VLADIMIR PUTIN | Rusya

NATO'ya meydan okuyan lider. Suriye ve Ukrayna’daki etkisiyle Batı dengelerini sarstı.

1) Şİ CİNPİNG | ÇİN

Çin'i ABD'ye rakip küresel güç haline getirdi, teknolojik ve jeopolitik atılım yaptı.

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