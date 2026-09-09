Petrol 7 haftanın zirvesini gördü: Goldman Sachs'tan 120 dolar uyarısı

ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Körfez'deki tanker saldırıları, küresel enerji piyasalarında arz endişesini zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı kritik 100 dolar sınırına dayandı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim enerji piyasalarını vurdu. ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, petrol sevkiyatında uzun süreli kesintiler yaşanacağı korkusunu artırdı. Brent petrolün varil fiyatı, işlemlerin ilk saatlerinde 99,67 doları görerek kritik 100 dolar sınırına dayandı.

ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden alevlenmesi, arz endişeleri, küresel petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Yaşanan gerilim enerji piyasalarını vururken, brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine dayandı.

Brent petrolün varil fiyatı, işlemlerin ilk saatlerinde 99,67 doları görerek kritik 100 dolar sınırına dayandı. TSİ 06:00 itibarıyla 99,40 dolar seviyesinden işlem gören Brent petrol, böylece 24 Temmuz’dan bu yana geçen yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

"5 HAM PETROL TANKERİNİ İMHA ETTİ"

Orta Doğu’da mart ayından bu yana süren ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki oynaklığın da ana sebebi olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki askeri operasyonlar yaklaşık bir aydır durmuştu. Washington, Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya yönelmişti. Ancak yaklaşık 1,5 haftadır saldırılara yeniden başlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Gelişmeler arz endişeleri artırdı ve petrol yeniden 100 dolara yaklaştı.

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"120 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMA RİSKİ"

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven ise yedinci ayına giren ABD-İran çatışmasındaki son tırmanış ve gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarının da varil başına 120 doların üzerine çıkma riskine dikkat çekti. Trive Yatırım’ın analizinde de “İran, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD ablukasının kaldırılmasını ve İslamabad Mutabakatı'na dönülmesini şart koşuyor. ABD ise geçişin İran kontrolünde olmasını kabul etmiyor” ifadelerine yer verilerek, mutabakatta 60 günlük müzakere penceresinin ardından uygulama mekanizmasının “hiç kurulamamış” olmasına dikkat çekiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 99,49 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 99,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 99,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 yükselerek 99,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 94,34 dolar olarak belirlendi.

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