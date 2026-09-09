Bakan Gürlek'ten son dakika 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması!

Bakan Gürlek: Sosyal medyada gösterişli düğünlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku oluşturan suç teşkil eden içerikler titizlikle incelenecektir.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki lüks düğün paylaşımlarının ardından gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin görünen ekonomik düzeyi ile nişan ve düğün merasimlerinde yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk bulunduğu ve bu durumun kaynağı belli olmayan gelirin varlığını destekler nitelikte olduğu kaydedilen savcılığın sevk yazısında, Tançalan'ın sürekli yurt dışına çıkış yaptığı, bu nedenle kaçma şüphesinin bulunduğu bildirilerek tutuklanması talep edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden gösterişli düğün görüntülerinin ardından tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' için bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek açıklamasında, "Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınan 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınan 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları şu şekilde;

Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir! Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır.

Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!

Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı…

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