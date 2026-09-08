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Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları

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Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları
Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4’e revize edilmesinin ardından 2027 yılı asgari ücret zam senaryoları gündeme oturdu.
Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 1 110

Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4’e revize edilmesinin ardından 2027 yılı asgari ücret zam senaryoları gündeme oturdu.

Mevcut 28.075 TL’lik net ücret üzerinden yapılan hesaplamaları değerlendiren Ekonomist Muhammed Bayram, enflasyon dinamikleri, refah payı beklentisi ve açlık sınırı verileri doğrultusunda yeni asgari ücret senaryolarını paylaştı.

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 2 210

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4 olarak revize edilmesinin ardından gözler 2027 yılı için belirlenecek yeni asgari ücrete çevrildi. Mevcut durumda 28.075 TL olarak uygulanan asgari ücret için zam senaryolarını değerlendiren Ekonomist Muhammed Bayram, piyasadaki enflasyon dinamiklerini, OVP hedeflerini ve olası zam oranlarını analiz etti.

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 3 310

“ENFLASYON TALEP DEĞİL, ARZ KAYNAKLI”

Yıl içerisinde jeopolitik gerilimler, ABD-İran-İsrail gerilimi ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini belirten Ekonomist Muhammed Bayram, mevcut fiyat artışlarının vatandaşın harcamalarından kaynaklanmadığını vurguladı:

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 4 410

“Şu anda yaşanan enflasyon kesinlikle talep kaynaklı bir enflasyon değil. Dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarının artışından kaynaklanan arz yönlü bir enflasyondur. Bu yıl içinde asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini savunanlardanım. Nitekim asgari ücret artışlarının enflasyona sebebiyet vermediğini, 'ücret-fiyat sarmalı' tezinin bu yıl çöktüğünü bizzat yaşamış olduk.”

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 5 510


ENFLASYON BEKLENTİSİNİ KIRMANIN YOLU: GÜÇLÜ ZAM VE ÇIPALAMA

Vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hâlâ düşmediğine dikkat çeken Bayram, ataleti kırmak için refah payının şart olduğunu ifade etti:“Memura, emekliye ve çalışanlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde maaş artışı yapılması gerekiyor. Bu sayede hem vatandaşın güveni sağlanacak hem de enflasyon beklentileri çıpalanarak fiyatlar sabite dönecektir.”

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 6 610

TÜRK-İŞ’İN TUTUMUNA ELEŞTİRİ: “PAZARLIK MASASI DÜŞÜK KALDI”

Geçen yıl TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmamasını eleştiren Muhammed Bayram, işçi tarafının masada bulunması gerektiğinin altını çizdi:

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 7 710

“TÜRK-İŞ’in komisyona katılmamasını doğru bulmuyorum. Devlet burada işçi ile işvereni bir araya getiren arabulucu rolündedir. Toplantıya katılmamak, asgari ücretlinin ve emekçinin hakkını savunmamak anlamına gelir. Geçen yıl bu tutum yüzünden pazarlık masada düşük kalmış ve karar işveren ile devlet tarafından alınmıştır.”

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 8 810

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl olduğu gibi gerçekleşen enflasyon (yüzde 28 seviyesi) ile hedeflenen enflasyonun ortalaması üzerinden bir hesaplama yapıldığında minimum yüzde 25’lik bir artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Bayram, nihai oran ve maaş beklentilerini şu sözlerle özetledi:

“Senenin ilk 8 ayında gıda enflasyonu yüzde 24 seviyesindeyken ve TÜRK-İŞ’in ağustos ayı açlık sınırı 37.000 TL civarında gerçekleşmişken, asgari ücrette minimum yüzde 25, refah payı düzenlemesiyle birlikte maksimum yüzde 35 civarında bir artış bekliyorum.”

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 9 910

Ekonomist Muhammed Bayram’ın Hesapladığı Senaryo Tablosu:

Zam Senaryosu Olası Zam

Tahmini Net Asgari Ücret

Minimum Zam (Taban Senaryo) yüzde 25 35.093 TL

Maksimum Zam (Refah Payı Dahil) yüzde 35 37.901 TL

Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları 10 1010

2027 İÇİN REFAH ARTIŞI VURGUSU

Kamuda sağlanan 484 milyar TL’lik tasarruf, cari açık ve bütçe açığındaki iyileşme ile kişi başı milli gelirin 20.000 Dolar seviyesine ulaşacak olmasını değerlendiren Muhammed Bayram, 2027 yılı itibarıyla vatandaşın hissedeceği refah artışının zeminini hazırlandığını ve asgari ücretlinin bu süreçte enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini ifade etti.

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