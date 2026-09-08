Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Geçen yıl olduğu gibi gerçekleşen enflasyon (yüzde 28 seviyesi) ile hedeflenen enflasyonun ortalaması üzerinden bir hesaplama yapıldığında minimum yüzde 25’lik bir artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Bayram, nihai oran ve maaş beklentilerini şu sözlerle özetledi:
“Senenin ilk 8 ayında gıda enflasyonu yüzde 24 seviyesindeyken ve TÜRK-İŞ’in ağustos ayı açlık sınırı 37.000 TL civarında gerçekleşmişken, asgari ücrette minimum yüzde 25, refah payı düzenlemesiyle birlikte maksimum yüzde 35 civarında bir artış bekliyorum.”