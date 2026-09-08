Asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası hesaplar değişti: İşte asgari ücrette yeni zam senaryoları



ENFLASYON BEKLENTİSİNİ KIRMANIN YOLU: GÜÇLÜ ZAM VE ÇIPALAMA

Vatandaşın 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hâlâ düşmediğine dikkat çeken Bayram, ataleti kırmak için refah payının şart olduğunu ifade etti:“Memura, emekliye ve çalışanlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde maaş artışı yapılması gerekiyor. Bu sayede hem vatandaşın güveni sağlanacak hem de enflasyon beklentileri çıpalanarak fiyatlar sabite dönecektir.”