Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 31,51 arttı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim, 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, Aralık 2025'e göre yüzde 22,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE AĞUSTOSTA AYLIK YÜZDE 2,57 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,57, Aralık 2025'e göre yüzde 20,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,76 artış gösterdi.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

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Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

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