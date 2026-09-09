Cezaevi'nde zehirlendi mi? Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı...

2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT'çi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.

FARKLI BİR İLAÇ MI VERİLDİ?

Kozinoğlu'nun mezarında gerçekleştirilecek işlemle, Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınarak, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği, ölümünden hemen önce talep ettiği coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemeler yapılacak.

O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları, feth-i kabir kararıyla yeniden mercek altına alınmış olacak.

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