Altın fiyatları yükselişe geçti: 3 günlük kayıp yatırımcısına geri döndü! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte yükselişe geçti. Perşembe günü yüzde 0,5 değer kazanan spot altın, 4.409,97 dolara kadar çıktı. Peki bugün 1gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte yükselişe geçti. Perşembe günü yüzde 0,5 değer kazanan spot altın, 4.409,97 dolara kadar çıktı. Peki bugün 1gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki gerileme, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme yarattı. Geçtiğimiz seansta son bir ayın dip seviyesini test eden spot altın, perşembe günü yüzde 0,5 değer kazanarak 4.409,97 dolara kadar çıktı. Fiyatlar gün içinde artışını sürdürerek 4.436 dolar seviyelerine ulaşırken, gram altın da yüzde 1,1 primle 6890 TL seviyesine ulaştı. 3 7 Doların zayıflaması, altını farklı para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip bir alternatif haline getiriyor. Piyasa uzmanları, altının 4.400 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasının teknik açıdan kritik olduğuna dikkat çekiyor. 4 7 PİYASALARIN ODAK NOKTASI: TARIM DIŞI İSTİHDAM Fiyatlamalardaki asıl belirleyici unsur ise cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ağustosta ılımlı bir artışa işaret etmesinin ardından, resmi verilerin beklentilerin altında kalması bekleniyor. Zayıf gelecek bir veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki olası faiz artırım ihtimalini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını destekleyebilir. 5 7 FED'İN EYLÜL KARARI ÖNCESİ KARIŞIK SİNYALLER Piyasalar, Fed'in bu ay faiz artırma olasılığını yüksek ihtimal olarak görüyor. Banka'nın son yayımladığı raporda ekonomik faaliyetler, istihdam ve fiyat artışlarına ilişkin ılımlı ancak karışık bir tablo çizilmesi, 15-16 Eylül'deki toplantı öncesinde yetkililerin işini zorlaştırıyor. 6 7 Öte yandan, ABD yönetiminin kasım ara seçimleri öncesinde İran ile yaşanabilecek olası bir tırmanmayı engelleme çabalarına rağmen, küresel jeopolitik belirsizlikler altının "güvenli liman" talebini canlı tutmaya devam ediyor. 7 7



