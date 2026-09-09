Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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09 Eylül 2026 10:21
Altın fiyatları yeniden yükselişte! Orta Doğu'da gerilim tırmandı, gözler ABD verilerinde Orta Doğu'da tırmanan gerilim, altın fiyatlarını yükseltti. Uzmanlar, ABD'den gelecek verilerin altın fiyatlarını belirlemede kritik rol oynayacağını belirtiyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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Altın fiyatları yeniden yükselişte! Orta Doğu'da gerilim tırmandı, gözler ABD verilerinde Orta Doğu'da tırmanan gerilim, altın fiyatlarını yükseltti. Uzmanlar, ABD'den gelecek verilerin altın fiyatlarını belirlemede kritik rol oynayacağını belirtiyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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Dolar endeksindeki sakin seyrin yanı sıra Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, altın fiyatlarının çarşamba gününe yükselişle başlamasını sağladı.
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Spot altın ons başına yüzde 0,9 primle 4.397 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın ise yüzde 0,9 primle 6853 TL'ye yükseldi.
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FED’İN ŞAHİN SİNYALLERİ YÜKSELİŞİ SINIRLANDIRIYOR
Kısa vadede yön arayışında olan piyasalarda yukarı ve aşağı yönlü beklentiler çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Değerli metaller üzerindeki en belirgin baskı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına dair sıkılaşma öngörülerinden kaynaklanıyor. Piyasalar, yaklaşan Fed toplantısında faiz artırımına gidilme olasılığını yüksek ihtimal olarak görüyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini gölgelese de ABD’deki yüksek bütçe açığı kaygıları ve dolardaki olası değer kayıpları fiyatlara taban oluşturmayı sürdürüyor.
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KRİTİK VERİ MARATONU BAŞLIYOR
Yatırımcıların odak noktası bu hafta ABD’den gelecek olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in patikası açısından belirleyici bir rol üstlenecek.
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SICAK ÇATIŞMALAR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR
Diğer taraftan, ABD ile İran arasındaki askeri hatlarda gerilimin yeniden tırmanması altına güvenli liman desteği sunuyor. Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları ve ABD ile İran güçlerinin karşılıklı hamleleri, çatışmanın bölgesel çapta genişleme riskini artırdı.
Bu durum petrol piyasasına da yansıdı; Brent petrol üst üste dördüncü işlem gününü de kazançla kapattı. Yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyon baskısını artırarak Fed’in faiz kararlarını dolaylı yoldan etkileyebileceği öngörülüyor.