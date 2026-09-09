Altın yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

FED’İN ŞAHİN SİNYALLERİ YÜKSELİŞİ SINIRLANDIRIYOR

Kısa vadede yön arayışında olan piyasalarda yukarı ve aşağı yönlü beklentiler çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Değerli metaller üzerindeki en belirgin baskı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına dair sıkılaşma öngörülerinden kaynaklanıyor. Piyasalar, yaklaşan Fed toplantısında faiz artırımına gidilme olasılığını yüksek ihtimal olarak görüyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini gölgelese de ABD’deki yüksek bütçe açığı kaygıları ve dolardaki olası değer kayıpları fiyatlara taban oluşturmayı sürdürüyor.