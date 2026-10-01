İBB AK Partiye mi geçiyor? İBB başkanlığına iki Pendiklinin adı öne çıkıyor

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması durumunda meclis yapılacak seçimlerde üye yapısına göre AK Partili bir adayın İBB başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, başkanlık için Pendik belediye başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İBB grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın ismi kamuoyunda konuşulmaya başlandı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza alması ihtimali üzerinden İBB’de yeni başkanlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Olası bir başkanlık seçiminin gündeme gelmesi halinde gözler İBB Meclisi’ndeki üye dağılımına çevrilirken, AK Parti grubundan çıkabilecek aday konusunda da kulisler hareketlendi.

İBB kulislerinde, başkanlık için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın isimlerinin konuşulduğu belirtiliyor.

KULİSLERDE İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

İmamoğlu’nun görevine devam edememesi durumunda İBB Meclisi’nde yapılacak seçimde AK Parti grubunun adayının kim olacağı merak edilirken, kulislerde Ahmet Cin ve Murat Türkyılmaz isimleri üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor.

Özellikle Ahmet Cin’in yerel yönetim tecrübesi ve İBB Meclisi'ndeki geçmiş görevleri, Murat Türkyılmaz’ın ise İBB Meclisi’ndeki grup çalışmaları ve siyasi deneyimi kulislerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

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Henüz AK Parti tarafından resmi bir adaylık açıklaması yapılmazken, önümüzdeki süreçte İBB Meclisi’nde yaşanabilecek gelişmeler ve parti gruplarının tutumu, başkanlık yarışının seyrini belirleyecek.

İBB’de başkanlık için kulislerin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.