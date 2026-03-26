PESİAD'dan iyilik hareketi: Bakalları tek tek gezerek veresiye defterlerini kapattı

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği geleneksel "Zimem (Veresiye) Defteri Kapatma" uygulamasını, dernek üyesi hayırsever işadamlarının katkılarıyla bu yıl da başarıyla tamamlayarak, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl da büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği “Zimem Defteri Kapatma Uygulaması” ile dayanışma ruhunu Pendik sokaklarına taşıyan PESİAD, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan borçlarını ödeyerek "veresiye defterlerini" kapattı.

Cüneyt Battal başkanlığındaki PESİAD yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen ve Pendiklilerin de büyük takdirini toplayan bu anlamlı etkinlik kapsamında, Pendik genelindeki mahalle bakkalları ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, Osmanlı döneminden kalan ve "alan elin, veren eli görmediği" en asil yardımlaşma usulü olan Zimem Defteri geleneği ile PESİAD heyeti tarafından onlarca ailenin bakkallardaki veresiye borçları sıfırlandı.

Konuyla ilgili PESİAD’dan yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği sosyal sorumluluk duygusuna vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:​

Haberin Devamı

"Kıymetli üyelerimizin teveccühleriyle Pendik ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaşatılması açısından büyük önem arz etmektedir. PESİAD Ailesi olarak, bizlere yüklenen sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye ve atalarımızdan miras kalan bu güzel geleneği yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Atalarımızdan bizlere miras olan bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan tüm üyelerimize de şükranlarımızı sunarız."