Performansı eleştiriliyordu! Galatasaray maaşını arttırıyor

Porto'nun Barış Alper Yılmaz ile ilgilenmesine rağmen Galatasaray, milli yıldızla anlaşmaya varıyor.

Yeni bir sözleşme hazırlanan Barış Alper, yerli oyuncularda tavan ücret alacak ve performansı için ödüllendirilecek.

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2 MİLYON EURO OLACAK

Sabah, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından yönetim Barış Alper'in sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

24 yaşındaki futbolcunun ücreti 2 milyon euroya çıkarılacak ve 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalanacak.