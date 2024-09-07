İslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeli

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli rakamlar verdi. İslam Memiş, altın fiyatı hakkında ne düşünüyor? İslam Memiş'in son değerlendirmeleri...

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İslam Memiş tarih verdi! Dolar ve altın alacaklar bunu bilmeli

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şimdilerde Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararının 18 Eylül 2024 tarihinde açıklanacağını belirterek piyasaları değerlendirdi. Altın ve dolar hakkında konuşan İslam Memiş, sene sonu beklentilerinde değişiklik olup olmadığını açıkladı. İslam Memiş, altın fiyatı hakkında ne düşünüyor?

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İslam Memiş, piyasalara ilişkin son değerlendirmelerine 34 lira 6 kuruş seviyesinde olduğunu belirterek başladı. Memiş, dolar için risk almayı tavsiye ederek, "Burada yine 34 lira seviyesine yerleşti. Daha önceki videolarımda hafta sonuna açıkta kalmamanızı tavsiye ettim. Fiyatlar her ne kadar gerilese de risk almaktan kaçınmak için hafta sonuna açıkta kalmamak gerektiğini söyledi.

“ONS ALTININ GERİLEMESİNİ ALIM YÖNLÜ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ”

İslam Memiş, dolar kurunun ardından ons altına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve piyasanın bu hafta 2503 dolardan kapandığını söyledi. Altın satın alma zamanı geldiğini söyleyen İslam Memiş, "İki kez 2493 dolar seviyesini test etti" ve "Ons altın tarafında 2490-2480-2470 destek seviyesi beklentim devam ediyor" dedi. Hiç acele etmemelisiniz. "Altının gerilemesini alım yönlü bir fırsata çevireceğiz" dedi.

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