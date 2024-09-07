Narin bulundu mu? Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Kayıp Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. 21 Ağustos günü, küçük Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu.



O günden bu yana Narin'i bulma çabaları devam ediyor. Gelen ihbar, kayıp Narin'i bulma çabalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı.

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Beş dalgıç suda arama yaptı



Beş dalgıç, derenin dibinde ve dere yatağında çubuklarla inceleme yaptı. Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini araştırırken, diğer ekip ise Narin'in kaybolduğu günden sonrasını araştırıyor.



Yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın bir parçası olarak, mahalledeki mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Çalışma kapsamında, mahalleye gelen ve giden tüm araçlarda arama ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.