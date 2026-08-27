Macaristan'da kötü mağlubiyet: 9 kişi kalan Trabzonspor Ferencvaros'a direnemedi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, 1-0 kaybettiği ilk maçında rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, 1-0 kaybettiği ilk maçında rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a konuk oldu.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ferencvaros, 4-0 kazandı.

Trabzonspor'da mücadelenin 13. dakikasında Malinovskyi, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karadeniz ekibinin 10 kişi kalmasının ardından baskı kuran Ferencvaros, 18'de O'Dowda'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Macar ekibi, 54'te Corbu ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Ferencvaros, penaltı kazandı. Penaltıya sebep olan faulü yapan Cabral, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Bamidele Yusuf, skoru 3-0'a getirdi.

Ferencvaros'ta, 86'da sahneye çıkan Lisztes karşılaşmanın skorunu belirledi.

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Ferencvaros, maçı 4-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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