Trabzonspor'dan istifa eden Fatih Tekke'ye taraftardan, ''Kendi lafını yedin hocam!...!'



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin istifa kararının ardından geçmişte bordo-mavili takım için söylediği sözler yeniden hatırlandı.

Tekke'nin, "Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa affedersiniz bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına" şeklindeki sözlerine, istifasının ardından "Kendi lafını yedin hocam" yorumları yapıldı.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Tekke istifasını yönetime sundu. Bordo-mavili yönetim ise Tekke'nin istifasını kabul etmedi. Yaşananların ardından Fatih Tekke'nin daha önce Trabzonspor hakkında kullandığı ifadeler yeniden hatırlandı.

"BAKSIN DALGASINA"

Fatih Tekke, geçmiş dönemde Trabzonspor'a ilişkin yaptığı bir açıklamada oldukça net ifadeler kullanmıştı. Tekke, “Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa affedersiniz bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına” demişti.

"KENDİ LAFINI YEDİN HOCAM"

Ferencvaros yenilgisinin ardından istifasını sunan Tekke'nin geçmişte kullandığı bu sözlere atıfta bulunan taraftarlar, "Kendi lafını yedin hocam" şeklinde yorumlar yaptı. Trabzonspor yönetiminin istifasını kabul etmediği Tekke'ye, takım otobüsünde de bordo-mavili taraftarlar "Eğme başını, eğme! Bozma moralini, bozma. Allah senden razı olsun" sözleriyle destek vermişti.

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