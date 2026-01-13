Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ilçede faaliyet gösteren medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Pendik Belediyesi Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen akşam yemeğine yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri ile genel yayın müdürleri katıldı.

Programda konuşan Yıldız, Pendik’te görev yapan basın mensuplarının ilkeli ve sorumlu bir yayıncılık anlayışı sergilediğini vurgulayarak, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.