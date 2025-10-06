Pendik Bölge Hastanesi: Omurilik pili nedir ve hangi rahatsızlıklarda uygulanır?

Omurilik pili nedir ve hangi rahatsızlıklarda uygulanır?

Omurilik pili, kronik ve dirençli ağrıları tedavi etmekte kullanılan modern bir nöromodülasyon sistemidir. Vücudun uygun bir yerine yerleştirilen bir pil ve bu pile bağlı ince elektrot tellerle çalışır. Elektrotlar, omuriliğin çevresine yerleştirilir ve düşük voltajlı elektrik sinyalleri sayesinde ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini engeller veya değiştirir

Pil Türleri ve Dayanıklılığı

Şarjlı piller : 7–10 yıl gibi uzun bir kullanım süresi sunar.

Şarjsız piller: Ortalama 2–5 yıl arasında çalışır; bazılarında bu süre 5–7 yıl, hatta 10 yıla kadar çıkabilir

Omurilik pili ameliyatı nasıl yapılır?

Omurilik pili ameliyatı, genellikle iki aşamada yapılır:

Deneme aşaması:

Öncelikle kalıcı pil yerleştirilmeden önce birkaç gün süren geçici bir deneme yapılır. Lokal anestezi altında, omurilik zarına yakın bölgeye ince elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlar, cilt dışındaki geçici bir pil ünitesine bağlanır. Hasta bu süre boyunca cihazın ağrı üzerindeki etkisini değerlendirir.

Kalıcı implant aşaması:

Deneme başarılı olursa, ameliyathane koşullarında kalıcı pil (IPG) ve elektrotlar yerleştirilir. Pil genellikle bel, kalça ya da karın bölgesinde cilt altına konulur. Elektrotlar ise omuriliğin arka kısmındaki epidural boşluğa sabitlenir. Cerrahi işlem çoğunlukla 1–2 saat sürer. İşlem sonrası aynı gün veya ertesi gün taburcu olunabilir.

İyileşme süreci nasıldır?

İlk günler, hafif cerrahi ağrı, dikiş bölgelerinde hassasiyet olabilir. Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicilerle bu dönem rahat atlatılır. İlk 2–4 hafta, ameliyat bölgesine aşırı yük bindirecek, eğilme-bükülme veya ağır kaldırma gibi hareketlerden kaçınmak gerekir. İlk ay, cihazın ayarları, sizin ağrı durumunuza göre programlanır. Bu programlama, birkaç seans gerektirebilir. Çoğu hasta 4–6 hafta içinde günlük hayatına rahatça döner. Bazı hastalar daha erken toparlanabilir.

Ameliyat sonrası neler beklemeliyim?

Başarılı vakalarda ağrı seviyesinde %50–70 oranında azalma sağlanabilir. Ağrı kesici ilaç ihtiyacınız azalabilir. Ağrı azaldıkça yaşam kaliteniz ve hareket kabiliyetiniz artar.

Doktorunuz, pilin nasıl açılıp kapatılacağı, şarj edilmesi (varsa) ve program değişiklikleri hakkında size eğitim verir.

Omurilik pili ameliyatının riskleri var mı?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, omurilik pili ameliyatının da bazı riskleri vardır:

Enfeksiyon (özellikle pilin yerleştirildiği bölgede)

Elektrot yerinden oynaması (yeniden konumlandırma gerekebilir)

Cihaz arızası veya pil bitmesi

Cerrahi bölgede kanama veya hematom

Nadir olarak sinir hasarı veya beyin-omurilik sıvısı kaçağı

Ancak, deneyimli ellerde yapıldığında komplikasyon oranı oldukça düşüktür. Riskler, ameliyat öncesi detaylı muayene ve testlerle minimuma indirilir.

Pil Değiştirme Süreci

Pil ömrü dolduğunda ya da cihazda arıza olduğunda pil değişimi yapılır. Bu işlem genellikle eski pilin çıkarılması ve yeni pilin yerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir; elektrotlar yerinde bırakılabilir. İşlem genellikle ayaktan tedavi şeklinde ve kısa sürede tamamlanabilir

Hangi tür pili tercih etmeliyim?

Şarjlı pillerin avantajları:

Daha uzun pil ömrü, daha az cerrahi müdahale demektir.

Genişliğe etkisiz (program sınırlaması olmadan çalışabilir.)

Kolay şarj edilebilir, günlük hayata entegre olabilir.

Gelişmiş modeller, MRI uyumlu tasarımlara sahiptir.

Şarjsız pillerin avantajları:

Şarjla uğraş gerektirmez.

Ancak daha sık değiştirilmesi gerekebilir ve ayar sınırlamaları nedeni ile ağrı kontrolü sınırlı kalabilir.

Bir pil değişimi planlanmadan önce, doktorunuzla pil türü, MR uyumluluğu, kullanım ömrü ve sizin yaşam tarzınıza uygunluğu üzerine değerlendirme yapmanız önemlidir.

