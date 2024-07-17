Emekli maaşlarında yeni dönem başlıyor! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Son günlerde önemli bir tartışma konusu olan emekli maaşları, yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle önemli bir artışla karşı karşıya. Emeklilerin maddi güvencesi, en düşük emekli aylığını 12,500 TL'ye çıkararak artırılacak. Bu değişiklikle birlikte, milyonlarca emekli ve hak sahibinin maaşları önemli ölçüde artacaktır.

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilerin aylık asgari ödeme tutarı, yapılan düzenlemeyle 12,500 TL'ye yükseltildi. Bu karar, düşük maaş alan emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştiriyor.

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Yapılan hesaplamalara göre, 2004-2024 yılları arasında en düşük aylık 12,500 TL'ye yükseltilmesi, Türkiye'deki 16 milyon emekli arasında yaklaşık 3 milyon 703 bin 788 emekliyi doğrudan etkileyecek. Bu değişiklik, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirerek ekonomik fayda sağlayacaktır.

Açıklamada ayrıca kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarının artırıldığı ve yurt dışına çıkış harcının 500 liraya yükseltildiği belirtildi. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler, bu düzenlemelerle kamuoyuna açıklanmıştır.

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AK Parti Grup Başkanı Güler, emekliler ve hak sahipleri tarafından uzun süredir beklenen maaşlarda yapılan bu önemli artışı duyurdu. Önümüzdeki dönemde emeklilerin yaşam standartlarını ve ekonomik refahlarını iyileştirmek hedefleniyor. Bu tür düzenlemelerin toplum üzerindeki etkileri yakından izlenecek.