6 ay indirimli fatura ödeyebilirsiniz! Yapıkredi müşterilerine büyük fırsat

Türk Telekom ve Vodafone işbirliği yeni bir imkan sunar. Kampanyaya katılan müşteriler, altı ay boyunca herhangi bir fatura ödemeyecek.

Yeni müşteriler, Yapı Kredi Mobil uygulamasında "SUPERFATURA" kodunu kullanarak kampanyaya katılabilirler. Bu nedenle, Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone aboneleri altı ay boyunca faturalarını ödemeyecekler. Kampanya 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Kampanya boyunca, müşteriler fatura veya faturaları otomatik olarak alacak. Yeni açılan kredi kartına en fazla 300 TL indirim olarak aktarılacak.

Kampanya bittiğinde, otomatik ödeme talimatları altı ay boyunca geçerli olacak. Ödül, aynı abone numarası için yalnızca bir talimat için geçerli olacaktır. Ek olarak, kampanya başlangıcından altı ay önce iptal edilen talimatlar ödüllendirilmeyecek.

Kampanyadan yararlanma şartları: Müşteriler kampanya şartlarını dikkatle okuyup, belirtilen adımları izlemelidir. Bu fırsat, Yapı Kredi tarafından müşterilere sunulmuştur ve onların finansal yönetimini kolaylaştırıyor.

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Yapı Kredi, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile birlikte sunduğu bu kampanyayla müşterileri cezbediyor. Bankanın sunduğu bu avantajlı fırsat, kullanıcılara kampanya boyunca ve sonrasında önemli bir mali yardım sağlar.