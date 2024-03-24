Pazartesi gününe dikkat! Meteoroloji alarm verdi

Pazar Marmara'da güneşli bir gün, ancak pus ve lodos olacak. Edirne 20, diğer kentler 17-18 derece. Pazartesi günü bölgeye çok fazla yağış bekleniyor.

İç Anadolu açık olsa da ayaz devam ediyor. Eskişehir ve Konya'da 13, Sivas'ta 4, Kayseri'de ise 11 derece. Pazartesi, Eskişehir'den Konya'ya kadar yağmur bekleniyor.

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Sabah güneşliyken bu bölgede de pus oluşacaktır. Muğla 17, Manisa 21, Kütahya 13 derece lodos. Bodrum'da sıcaklık 19 derece, güneşli ve öğleden sonra lodos kuvvetlenecek.

Adana 21, Kahramanmaraş 16, Hatay 18 derece güneşli. Lefkoşa açık havada 22 derece var.Pazartesi bölgede yağmurlu bir gün olacak.

Karadeniz bölgesinde Samsun, Tokat ve Rize arasında kısa süreli yağış bekleniyor. Bu bölümde sis var. Bölgede sıcaklıklar on ila on dört derecedir. Yeni haftanın başlangıcında Batı Karadeniz'e de yağmur yağacak.

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Pazar günü öğleden sonra Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Kars'ta yağış bekleniyor. Doğu ve güneydoğu geneli parçalı bulutlu. Erzurum 3, Malatya 10, Gaziantep ve Diyarbakır ise 13 derecelik bir skora sahip. Erzurum'da gece eksi 8 derece sıcaklıkta don var.