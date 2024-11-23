76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, "köpeğe cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76) tutuklandı.
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Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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Ekipler, M.A.'yı "Köpeğe cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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