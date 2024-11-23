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76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, "köpeğe cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76) tutuklandı.

76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu
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Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Ekipler, M.A.'yı "Köpeğe cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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