Pasaport çıkaracaklar acele edin! Pasaport fiyatları uçacak

Pasaport ücreti için son yıllarda meydana gelen yüksek zamlara bir yenisi 2025 yılında eklenebilir. Uzman isim gelecek zammı tek tek açıkladı.

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Pasaport çıkaracaklar acele edin! Pasaport fiyatları uçacak

Pasaport ücretleri her yıl yeniden değerleme oranı kullanılarak belirlenir. Ancak, Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon rakamları göz önüne alındığında, pasaport ücretleri yüzde kırk beş oranında düşebilir.

Bu yılın başında pasaport ücretlerinde yapılan zammın ardından, bir sonraki zam 2025 yılı itibariyle uygulanacak. 2025 yılı pasaport ücretleri, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla belirlenecek.

Pasaport ücretlerine uygulanacak zammın yüzdesi Yeniden Değerleme Oranıyla belirlense de, Cumhurbaşkanı pasaport ücretlerine uygulanacak zammın yüzdesini değiştirme ve artırma yetkisine sahiptir.

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PASAPORT ÜCRETİ ZAMMI 2025 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılına kadar yüzde kırk beş civarında bir yeniden değerleme oranı oluşabileceğini tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranında yetkisini kullanmaması halinde, pasaport ücreti 2025 yılında yüzde 45 oranında zamlanacak.

Eylül ve Ekim ayı enflasyonları "sıfır" bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak.

Gelecek iki ay boyunca Yİ-ÜFE ortalama %3 artacaktır. Bu durumda, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde kırk beş olacak.

6 aya kadar olan pasaport ücreti1.639 TL 2.377 TL738 TL

1 yıl için olan pasaport ücreti2.396 TL 3.475 TL1079 TL

2 yıl için olan pasaport ücreti3.912 TL 5.673 TL1.443 TL

3 yıl için olan pasaport ücreti5.558 TL 8.059 TL1761 TL

4-10 yıl olan pasaport ücreti7.833 TL 11.357 TL3.524 TL

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