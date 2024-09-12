Gören koşarak kaçtı! İstanbul'un göbeğinde yol kenarında el bombası bulundu

Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru Kavacık Mevkii'nde TEM otoyolu kenarına bırakılan bir poşet, polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Poşetin içinde iki el bombası olduğu bulundu. Ekipler çevreyi güvenli hale getirdi.



El bombaları polis tarafından incelenmek üzere olay yerinden alındı. El bombalarının ne zaman ve kim tarafından atıldığı araştırılıyor.