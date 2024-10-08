Para gündem Sena Alkan neden yok? İşten mi ayrıldı, hasta mı, izine mi ayrıldı?

Televizyon kanalların sevilen sunucuları ve başarılı programcılarından biri olan Sena Alkan hafta içi her gün Haber Türk televizyonunda sabah kuşağında saat 9:00 "Para gündem" adlı programda ekonomi ve siyasi gündemi değerlendirirken son günlerde para gündem programını bir başka sunucunun sunması Sena Alkan'ın olmaması üzerine izleyiciler merak ederek "Para gündem Sena Alkan neden yok? İşine son mu verildi, hastamı, izine mi ayrıldı" diye araştırmaya başladı.

SENA ALKAN NEDEN YOK İŞTEN Mİ AYRILDI?

Sena Alkanın para gündem programını neden sunmadığı bilinmezken, kanal yönetiminde yapılan bazı değişikliklerin ve yeni yayın döneminde program değişikleri nedeniyle sabah yayın kuşağına Haber Türk'ün Mesut Yar, ile başlaması ve programın saat 10: 00'a kadar sürmesi bazı rahatsızlıkların yaratabileceği ve bu nedenle programa çıkmadığı yorumlarına neden olduğu belirtiliyor.

Bir başka bilginin ise Sena Alkan'ın sağlık sorunları nedeniyle programa çıkmadığı belirtiliyor.

Bu konu ile ilgili kanal yönetimin ve Sena Alkan'ın henüz bir açıklama yapmadığı ve ne zaman yapacağı ayrıca merak edilmekte.