Özlem Zengin harekete geçti: Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evde pijamalı görüntülenerek basına servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, "Bir kadının kendi evinde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir.

Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyon sırasında bir kadının evinde pijamalı görüntülerinin çekilip basına servis edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuyu TBMM Genel Kurulu'nda değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"BİR KADININ İZNİ ALINMADAN GÖRÜNTÜSÜ ÇEKİLİYORSA BU BİR SUÇTUR"

Zengin açıklamasında şunları söyledi: "Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte —hangi saatte olursa olsun— kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde mahremiyeti çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa, yayınlanmasa bile görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur. Bunu takip etmek bizim vazifemizdir. Bu konuyla ilgili olarak ben biraz evvel Adalet Bakanlığı'yla yaptığım görüşmede şunu öğrendim ve sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

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"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Birincisi, İçişleri Bakanlığı bu görüntüleri çeken kolluk güçleriyle alakalı soruşturma başlattı. Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.Ayrıca Adalet Bakanlığımız da bu olaydan hemen sonra bir genelge yayınlayarak ailenin, kadının bu anlamda bu soruşturma süreçlerinde taraf olduğu, müdahil olduğu süreçlerde nasıl bir aşamayla bu süreçleri götüreceğine dair yeni bir genelge yayınladı.”

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