Kubilay Kaan Kundakçı davasında önemli gelişme: Savcı mütalaasını açıkladı!

İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul Ümraniye'de geçen mart ayında rapçi Canbay'ın bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin davada savcının mütalaası açıklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, Cumhuriyet Savcısı duruşmanın 3. celsesine bir gün kala celse arası mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanıklar hakkında şu taleplerde bulunuldu:Alaattin Kadayıfçıoğlu: Kasten öldürme suçundan müebbet hapis, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu: Suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kalaycıoğlu'nun tahliyesi istendi.

Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran: Tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak hüküm ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesi istendi

Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan: Üzerlerine atılı suçlardan uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Duruşmanın 3. celsesi 7 Ekim Çarşamba günü görülecek.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma aşamasında tutuklu İzzet Yıldızhan tahliye edilmişti. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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