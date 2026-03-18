Özgür Özel dünyayı kendine böyle güldürdü: Akın Gürlek 'yalanı' ile Lüksemburg'a deniz getirdi!

Özgür Özel dünyayı kendine güldürdü: Akın Gürlek 'yalanı' ile Lüksemburg'a deniz getirdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddiaları net bir şekilde yalanlandı. İşte gündemi sallayan o iddia...

Özel'in deniz olmayan Lüksemburg'da Gürlek'e ait bir yat olduğunu söylemesi ise gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 milyon liralık gayrimenkulü ve denize kıyısı olmayan Lüksemburg'da bir yatı olduğu iddialarında bulundu.

Bakan Gürlek, iddiaları yalanlayarak, Özel hakkında manevi tazminat davası açacağını açıkladı ve bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddialarına yer verdi.

Bakan Gürlek, iddiaları hayal ürünü ve algı operasyonu olarak nitelendirerek Özel hakkında manevi tazminat davası açacağını duyurmuştu. Öyle ki; Özel, Gürlek’in 452 milyon liralık gayrimenkulu olduğunu iddia etmiş, hatta denize kıyısı olmayan Lüksemburg'da bir yatının olduğunu söylemişti. Özel'in 'yat' iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Bakan Gürlek, "Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır." ifadeleriyle iddiaları net bir şekilde yalanlarken, Abdulkadir Selvi de konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Selvi yazısında, "Özgür Özel’in iddiaları doğru değilse o zaman inandırıcılığı büyük darbe yer." sözlerine yer vererek dikkat çeken bir detaya da yer verdi.

LÜKSEMBURG’A DENİZ GETİRDİ

Özgür Özel, Gürlek'e ilişkin iddialarında, "Lüksemburg’da bir yatı var. Orada demirli. Türkiye’den değil, Hollanda’dan alındı” demişti.

Selvi yazısında, denize kıyısı olmayan Lüksemburg'da yat limanı olduğunu söyleyerek yalana başvuran Özgür Özel'i, tiye aldı. Selvi, "Lüksemburg halkı Özgür Özel’e ne kadar teşekkür etseler azdır. Çünkü Özgür Bey, Lüksemburg’a deniz getirdi. Bir de yat limanı yaptı. Bu iyiliği baba, oğluna yapmaz." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg'da deniz olup olmadığını araştırdığını söyleyen Selvi, ansiklopedilerde, “Lüksemburg, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyinde ve batısında Belçika, doğusunda Almanya, güneyinde ise Fransa ile çevrilidir” denildiğini aktardı.

Selvi'nin konuya ilişkin yazısının devamı ise şu şekilde;

"Ya Lüksemburg’da deniz yok. Ya da Özgür Özel, Lüksemburg’a deniz getirdi, Lüksemburgluların bundan haberi yok. Şimdi beni aldı bir düşünce; denizi olmayan Lüksemburg’da bu yat hangi limana demirledi!"

