Altın yeni güne düşüşle başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor?
Yayınlanma:
18 Mart 2026 09:41
ABD’de yükselen enerji fiyatlarının faiz indirimi beklentilerini zayıflatması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken gram altın yeni güne düşüşle başladı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor? İşte güncel altın fiyatları...
1 6
Altın fiyatları son dakika verileri ile 18 Mart 2026 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Serbest piyasa gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, yeni işlem gününde yatırımı olan tarafından mercek altına alındı. Gram altın yeni güne düşüşle başladı. Jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki artış, değerli metaller üzerinde etkili oluyor. ABD’de enerji fiyatlarının tırmanışa geçmesi ve kısa vadeli faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması altın üzerinde satış baskısı oluşturdu. Altının gram fiyatı yeni işlem gününe 7.087 seviyesinden başlarken, ONS altın ise açılışını 4.988 dolar'dan yaptı. Çeyrek altın da yeni işlem gününe 11.881 liradan başladı. Altın fiyatları son dakika verileri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu mercek altın alındı. Peki Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor? İşte 18 Mart 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...
2 6
Altın fiyatlarında anlık hareketler ve değişimler, ekonomi grafiklerine anlık olarak yansıyor. ABD’de yükselen enerji fiyatlarının faiz indirimi beklentilerini zayıflatması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD/İsrail ve İran savaşı ile gram altın 8 bin lirayı aşmıştı. Ancak devam eden günlerde altın fiyatlarında kademeli olarak geri çekilme yaşandı ve kayıplar devam ediyor. Peki Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...
3 6
ALTIN FİYATLARI 18 MART 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:7.086,88 TL
Gram altın satış fiyatı:7.087,79 TL
4 6
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:11.706,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.883,00 TL
5 6
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.990,46
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.991,06
6 6
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:46.686,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.320,00 TL