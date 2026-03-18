ABD'nin dev uçak gemisinden geri vites: Yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'li yetkililer, İran'a yönelik operasyonlarda görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, 30 saatlik bir çalışmayla söndürülebilen yangın sonrası geçici olarak Girit'teki limana çekileceğini açıkladı.

ABD Donanması'nın en gelişmiş ve dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta yangın çıktı. Kızıldeniz'de görev yapan gemide çıkan yangının, ana çamaşırhane bölümündeki bir sistemden kaynaklandığı açıklandı. Yetkililer yangının çatışmayla bağlantılı olmadığını duyursa da, olayın büyüklüğü dikkat çekti.

30 SAAT SÜREN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınmasının uzun sürdüğü ve bazı kaynaklara göre 30 saati aşkın sürede tamamen söndürülebildiği öne sürüldü. Olayda en az iki denizci yaralanırken, bazı personelin duman nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Yangın nedeniyle gemide ciddi yaşam alanı sorunları yaşandığı, yüzlerce denizcinin yatakhanelerini kullanamaz hale geldiği ve geçici çözümlerle barınmak zorunda kaldığı aktarıldı.

TAHLİYE VE HASAR TARTIŞMASI

ABD Donanması, geminin nükleer tahrik sisteminin zarar görmediğini ve operasyonel kapasitesini koruduğunu açıkladı. Ancak bazı personelin hava yoluyla tahliye edildiği bilgisi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Pentagon'dan ise yangının boyutuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

9 AYDIR GÖREVDE: MORAL VE HAZIRLIK SORU İŞARETİ

USS Gerald R. Ford'un yaklaşık 9 aydır kesintisiz görevde olması, gemideki personelin morali ve operasyonel hazırlık düzeyi hakkında tartışmaları beraberinde getirdi. Uçak gemisinin daha önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı operasyonlarda görev aldığı, ardından Orta Doğu'ya yönlendirildiği biliniyor. Uzmanlar, uzun konuşlanma süresinin teknik arızalar ve personel yorgunluğu riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

GİRİT'E ÇEKİLME HAZIRLIĞI

Reuters'a konuşan yetkililere göre, uçak gemisinin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'ne geçici olarak çekilmesi planlanıyor. Ancak geminin burada ne kadar süre kalacağına dair net bir takvim paylaşılmadı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KRİTİK GELİŞME

USS Gerald R. Ford, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı operasyonlara destek veriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik hızla artarken, gemide yaşanan yangın ABD'nin sahadaki askeri gücü ve operasyonel sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

