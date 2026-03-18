  3. İran, yakaladığı Mossad casusunu idam etti

İran'da, İsrail'in istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran'da, İsrail'in istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi. Keyvani, stratejik noktaların bilgilerini Mossad'a aktarmakta suçlanıyordu.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

CEZA İNFAZ EDİLDİ

Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.

12 GÜN SAVAŞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.İran'da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı. İranlı yetkililer, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak:AA

