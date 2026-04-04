  3. Özel halk otobüsü üst geçide çarparak devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

