Otobüs fiyatlarına zam var mı? Memlekete gidecekler için açıklama geldi

Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası otobüslerde çok fazla yolcu var. TOFED Başkanı Birol Özcan, 12 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar ek seferlerin düzenleneceğini açıkladı. Bayram boyunca yoğun talebi karşılamak ve yolcuların mağdur olmamasını sağlamak için bu ek seferler önemli bir adım olarak görülüyor.

Özcan, pandemi sırasında günlük otobüs seferlerinin 700'lere kadar düştüğünü ancak salgın bittikten sonra tekrar arttığını söyledi. Salgın sonrası otobüs seferleri 1300'lere yükseldi. 2023 yılında İstanbul Otogarı'ndan 440 bin otobüs hareket etti.

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Bayramda artan talep nedeniyle ana hatlardaki otobüs biletlerinin hızla tükendiğini belirten Özcan, "Otobüs firmalarının biletleri Kurban Bayramı için tükenmiş durumda. Başkanlık genelgesiyle 12 Haziran ile 25 Haziran arasında ek seferlere izin verildi ve bilet satışına başladık."

Bilet Fiyatlarında Herhangi Bir Değişiklik Yok

Özcan, vatandaşların bilet fiyatları üzerindeki endişelerini gidermek için açıklamalarda bulundu. Örneğin, İstanbul-Ankara arası bir bilet 1000 liraya mal oluyor. Bakanlık, bu fiyatı yüzde otuz aşağıya düşürme yetkisine sahiptir, yani 700 liraya kadar düşebilir. Kışın 700 liraya bilet satan işletmeler, yaz aylarında 1000 liraya kadar bilet kestiği için müşterilerin zam aldığını düşünüyor. Ancak gerçekte zam yapmıyoruz, dedi.

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Korsan Taşımacılığa Karşı Uyarı: Özcan, vatandaşların biletlerini otogar veya doğrudan acentelerden almaları gerektiğini, çünkü korsan taşımacılık sektöre zarar veriyor. Ek olarak, internette dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.