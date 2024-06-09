Otobüs fiyatlarına zam var mı? Memlekete gidecekler için açıklama geldi

Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs biletleri bulmak zorlaştı. Ancak Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, bilet fiyatlarında herhangi bir artış olmadığını ve yeni seferlerin açılacağını bildirdi.

YAYINLAMA
Google News
Otobüs fiyatlarına zam var mı? Memlekete gidecekler için açıklama geldi

Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası otobüslerde çok fazla yolcu var. TOFED Başkanı Birol Özcan, 12 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar ek seferlerin düzenleneceğini açıkladı. Bayram boyunca yoğun talebi karşılamak ve yolcuların mağdur olmamasını sağlamak için bu ek seferler önemli bir adım olarak görülüyor.

Özcan, pandemi sırasında günlük otobüs seferlerinin 700'lere kadar düştüğünü ancak salgın bittikten sonra tekrar arttığını söyledi. Salgın sonrası otobüs seferleri 1300'lere yükseldi. 2023 yılında İstanbul Otogarı'ndan 440 bin otobüs hareket etti.

3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin3 banka faizsiz krediyi açıkladı! Paraya ihtiyacı olan acele etsin

Sadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacakSadece emekliye özel ödeme var! 12 bin TL ödeme yapılacak

Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?

Bayramda artan talep nedeniyle ana hatlardaki otobüs biletlerinin hızla tükendiğini belirten Özcan, "Otobüs firmalarının biletleri Kurban Bayramı için tükenmiş durumda. Başkanlık genelgesiyle 12 Haziran ile 25 Haziran arasında ek seferlere izin verildi ve bilet satışına başladık."

Bilet Fiyatlarında Herhangi Bir Değişiklik Yok

Özcan, vatandaşların bilet fiyatları üzerindeki endişelerini gidermek için açıklamalarda bulundu. Örneğin, İstanbul-Ankara arası bir bilet 1000 liraya mal oluyor. Bakanlık, bu fiyatı yüzde otuz aşağıya düşürme yetkisine sahiptir, yani 700 liraya kadar düşebilir. Kışın 700 liraya bilet satan işletmeler, yaz aylarında 1000 liraya kadar bilet kestiği için müşterilerin zam aldığını düşünüyor. Ancak gerçekte zam yapmıyoruz, dedi.

Korsan Taşımacılığa Karşı Uyarı: Özcan, vatandaşların biletlerini otogar veya doğrudan acentelerden almaları gerektiğini, çünkü korsan taşımacılık sektöre zarar veriyor. Ek olarak, internette dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?
Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
BİM 14 haziran aktüel ürünler! BİM Klima, bisiklet, telefon, buzdolabı satacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
KPSS şartı yok! Devlet Su İşleri ilkokul mezunu personel alacak
Son Haberler
2024 Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106710066
2024 Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106710066
2024 Çankırı Karatekin Üni. Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890055
2024 Çankırı Karatekin Üni. Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890055
2024 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490579
2024 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490579
2024 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206511065
2024 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206511065
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji alarm verdi! Yağmur ve fırtına geliyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Çok Okunanlar
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Belediye çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok, ilkokul mezunu personel alımı
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı