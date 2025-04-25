Otelin kameralarını bantladılar: İmamoğlu'nun para kasalarıyla yaptığı gizli görüşme deşifre oldu!

Otelin kameralarını bantladılar: İmamoğlu para kasalarıyla yaptığı gizli görüşme deşifre oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, aynı soruşturmada "örgüt yöneticisi" ve "para kasaları" olarak geçen teknik takipteki isimlerle yaptığı gizli görüşme deşifre oldu. Toplantı, İBB’den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi’ye ait Etiler’deki Le Meridien Otel’de 12 Ekim 2024’te gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının merkezindeki isimlerden biri olan eski eski CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, teknik takibe takılan “para kasaları” ile gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Görüşme, İBB’den milyarlık metro ihaleleri alan Adnan Çebi’ye ait Etiler’deki Le Meridien Otel’de 12 Ekim 2024’te gerçekleşti.

KAMERALARA SİYAH BANT, POLİSE YASAK

Yeni Şafak’ın ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına göre, toplantı öncesi otelde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 09.14’te otele gelen CHP'li İmamoğlu’nun korumaları, görüşmenin yapılacağı birinci kattaki koridora bakan kameraları siyah bantla kapattı. Bu açıkça suç delillerinin karartılması amacıyla yapıldı. Aynı saatlerde emniyet ekipleri otel içerisine sivil olarak girip gözlem yapmak istedi ancak otel yönetimi buna izin vermedi. Le Meridien’in sahibi Adnan Çebi’nin talimatıyla otel adeta dış dünyaya kapatıldı.

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İMAMOĞLU TABLETİYLE GELDİ, TALİMATLARI VERDİ

Saat 10.04’te CHP'li İmamoğlu otel lobisine giriş yaptı. Ceketsiz, mavi gömlekli ve elinde tabletiyle kameralara yakalanan eski başkan, doğrudan görüşmenin yapılacağı alana ilerledi. Görüntüler, toplantının önceden planlandığını ve organize edildiğini açıkça ortaya koyuyor.

YOLSUZLUĞUN BEYİNLERİ AYNI MASADA

Gizli toplantıya soruşturmada “örgüt yöneticisi” ve “para kasaları” olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. Tam kadro bir araya gelen ekip, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasından nasıl sıyrılabileceklerini tartıştı. Görüşmede yeni yol haritası üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

ÇEBİ VE METRO İHALELERİ ŞÜPHE YARATIYOR

Toplantının gerçekleştiği Le Meridien Otel’in sahibi Adnan Çebi’nin, aynı zamanda İBB’den dev metro ihaleleri alan MAKYOL İnşaat’ın da patronu olması dikkat çekti. Çebi’nin şirketi, İmamoğlu döneminde Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt ve Kadıköy-Kartal hatlarının ihalelerini aldı. Görüşmenin bu ihalelerin gölgesinde gerçekleşmesi, kamu kaynaklarının kimlere peşkeş çekildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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