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Türkiye sallanıyor: Kütahya'da peş peşe bir deprem daha!

Türkiye sallanıyor: Kütahya'da peş peşe deprem! AFAD, Kütahya Simav merkezli 4.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye sallanıyor: Kütahya'da peş peşe bir deprem daha!
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Son dakika! Türkiye sallanıyor: Kütahya'da peş peşe deprem!

AFAD, Kütahya Simav merkezinda 10.20'de 4.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Kütahya'da peş peşe korkutan depremler
AFAD, Kütahya Simav merkezli 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütayha’nın Simav ilçesinde 2. olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı.

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4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.81 kilometre olarak ölçüldü.

YİNE SALLANDI

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Kütahya Simav'da 3,9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

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