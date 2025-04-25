Kütahya'da peş peşe deprem sonrası Simav'da okullar tatil edildi!

Deprem peş peşe sallıyor: Kütahya, Simav'da 4.6 şiddetinde 3. kez deprem meydana geldi... Deprem sebebiyle Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya, Simav'de saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra saat 10.20'de bir deprem daha oldu. AFAD bu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem sebebiyle Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İki deprem daha oldu

Deprem şokunu atlatamayan Kütahyalılar bir depremle daha sarsıldı. Depremin olduğu aynı yerde saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

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Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Prof. Dr. Sözbilir: Biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sözbilir, AA muhabirine merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Depremin Karakoca ile Madenköy arasında meydana geldiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fay baskın eğim atımlı normal fay niteliğindedir. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

Sözbilir, bölgede ana fayın kuzeye eğimli Simav Fayı olduğuna değinerek, "Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok." diye konuştu.

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